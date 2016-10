Das Schweizer Luxusresort The Chedi Andermatt ist dafür bekannt, auf einzigartige Weise alpinen Chic mit asiatischen Elementen zu verbinden. Das «The Japanese Restaurant» mit authentisch japanischer Küche sowie der umfangreichen Auswahl an Sake ist ein berühmtes Alleinstellungsmerkmal des Hauses. Der japanische Einfluss des Luxusresorts wird nun durch den ersten und einzigen in Japan geprüften Sake-Sommelier der Schweiz ergänzt.

Arman Jafri ist seit Dezember 2015 im The Chedi Andermatt als F & B Supervisor im The Japanese Restaurant tätig. Hier entdeckte er seine Liebe zu Sake und eignete sich ein umfangreiches Fachwissen über den japanischen Reiswein an. Im Juli 2016 reiste er nach Tokio, um sein Wissen im Herkunftsland des Sake zu perfektionieren und bei der japanischen SSA Sake Sommelier Association die offizielle Prüfung zum Sake-Sommelier abzulegen. Im Rahmen der Vorbereitung verkostete Jafri in 10 Tagen über 300 Sake. Nach erfolgreicher Absolvierung der Prüfung kann Jafri sich nun offiziell einen in Japan geprüften Sake-Sommelier nennen und ist damit der erste und einzige Sake-Sommelier, der diese Bezeichnung in der Schweiz tragen darf.

