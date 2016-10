The last Barrel

Eigentlich verrückt, dass es noch keinen Rum aus Schweizer Rübenzucker gibt. Das könnte aber auch daran liegen, dass ein Destillat aus Rübenzucker gar nicht so genannt werden darf. Gemäss Gesetz muss Rum aus Rohrzucker hergestellt sein. Wie dem auch sei. Wer in der Geschichte des europäischen Rübenzuckeranbaus wühlt, trifft unweigerlich auf Napoleons Kontinentalsperre zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und so ist es nicht erstaunlich, dass auch die Geschichte des ersten Schweizer Rums bis in diese Zeit zurück reicht.

SINGLE CASK (56%)

Farbe: Bernstein.

Nase: Sehr dicht mit komplexer Würzigkeit mit Limette, gerösteter Eiche, Toffee, geschmolzener Butter, Bitterorangen, kandierte Früchten und frischem Obst.

Gaumen: Intensive Gewürze mit gerösteter und herber Eiche, Zitrusfrüchte mit leicht tropischem Einschlag, Orangenschale, trockenem Waldhonig, leichte Spuren von Kokosnuss und einer schön eingebunden Süsse.

Abgang: Würzig und sehr lange, trocken werdende Holznote sowie ausgewogener Süsse bringen ein sehr würziges aber ausgeglichenes Finale – ohne Zugabe von Wasser!

Alle Produkte auf einen Blick:

SINGLE CASK (56%) und GOLD (42%) für den puren Genuss. WHITE (42%) und WHITE STRONG (60%) für geniale Mixgetränke. Die Produkte sind ab November 2016 exklusiv bei Glen Fahrn und Cash+Carry Angehrn erhältlich.

